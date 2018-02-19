"Нужно отмыться от съемки". Волочкова восстанавливается после скандала в ледяной воде, фото

Российская балерина оказалась в эпицентре драки в эфире ток-шоу на одном из центральных телеканалов.
Известная своей этажностью балерина Анастасия Волочкова заявила, что намерена в ледяной купели отмыться от съемки, в которой накануне приняла участие.
Речь идет о программе "На самом деле" на Первом российском канале, написала артистка в Facebook.
Волочкова сообщила, что инициаторами скандала стали сестры Зайцевы, которые были главными героинями шоу.
"Все было хорошо, пока они не полезли в драку. Слава Богу, не со мной, хотя хотели. Под удар попал Константин, адвокат. И ему в лицо был стакан воды, который я же этим сестрам преподнесла, думая, что они хотят попить. Это был трэш", - написала она.
Балерина сообщила подписчикам, что у них будет возможность все увидеть во время трансляции эфира. А она намерена спасаться от негатива с помощью воды.
Напомним, ранее Волочкова поделилась в Instagram видео перед концертом, в котором участвовала она и ее дочь Ариадна. Подписчикам показалось, что девочка использует нецензурную лексику.