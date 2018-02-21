"Дергается как парализованная": фанаты раскритиковали выступление Ольги Бузовой

Поклонникам не понравилось исполнение песни под фанеру.
Российская певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками видео с концерта в Воронеже, где она эмоционально исполняет одну из своих песен.
"Просто хочу оставить это здесь. Сцена - это моя жизнь. Я проживаю каждую песню...", - подписала видео в Instagram Бузова.
Фанаты не оценили то, как артистка "проживает каждую песню", и раскритиковали ее чрезмерно эмоциональное и неуместное исполнение.
"Дергается как парализованная", "Это что за истерические конвульсии?", "У Бузы поехала Шиза", "Тут она переборщила с эмоциями)", "Она так танцует сильно будто бы песня сильная, я тоже могу в микрофон говорить, о боже как можно так убиваться", - писали юзеры.
Другие же заподозрили артистку в пении под фанеру: "Микрофон убрала и фанера играла, потом потише сделали, как так Оля?", "Так дёргаться на сцене и петь под фанеру может каждый", "Жалко что фанера".