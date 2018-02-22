Даша Астафьева стала блондинкой и показала откровенное декольте

Украинская певица Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фото с бэкстейджа сьемки клипа "Самое главное".

Артистка продемонстрировала сексуальный образ в духе Мэрилин Монро – в белом парике и блестящем платье с откровенным декольте и разрезом.

На других фото Астафьева позирует прикрыв грудь в полупрозрачном боди с мужчиной. По всей видимости, участником сьемки клипа.

"Когда у Бога спросили что такое совершенство, он показал это фото", "Вот этоооо дааа", "Красивая!", - писали фанаты.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)Фев 21, 2018 в 1:17 PST

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)Фев 21, 2018 в 1:13 PST

Ранее Даша Астафьева порадовала поклонников откровенными фото.