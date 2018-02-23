Светлана Лобода отмечает советский праздник, который в Украине отменили

Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, поздравила мужчин с праздником 23 февраля, который в Украине отменили.

На своей странице в Instagram артистка выложила фотографию с дочерью Евой во время отдыха на водном катере.

"С праздником, дорогие мужчины", - написала Лобода.

Буквально за три часа снимок набрал более 56 тысяч лайков и двести комментариев, в которых подписчики благодарили Лободу за поздравления и писали в адрес певицы и ее дочери комплименты.

"Какие красивые вдвоем", "У вас такая хорошенькая дочка)", "Какие красавицы))", "Очень нежная и красивая без грима и мишуры ненужной", - писали юзеры.

Напомним, в Украине День защитника отечества перенесли на 14 октября, на религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей мужчин.

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)Фев 23, 2018 в 1:11 PST

Ранее Лобода и Повалий засветились в Кремлевском дворце.