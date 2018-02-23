Светлана Лобода отмечает советский праздник, который в Украине отменили

Певица поделилась поздравлениями на своей странице в Instagram.
Украинская певица Светлана Лобода, которая сейчас живет и работает в России, поздравила мужчин с праздником 23 февраля, который в Украине отменили.
На своей странице в Instagram артистка выложила фотографию с дочерью Евой во время отдыха на водном катере.
"С праздником, дорогие мужчины", - написала Лобода.
Буквально за три часа снимок набрал более 56 тысяч лайков и двести комментариев, в которых подписчики благодарили Лободу за поздравления и писали в адрес певицы и ее дочери комплименты.
"Какие красивые вдвоем", "У вас такая хорошенькая дочка)", "Какие красавицы))", "Очень нежная и красивая без грима и мишуры ненужной", - писали юзеры.
Напомним, в Украине День защитника отечества перенесли на 14 октября, на религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы, которая считается покровительницей мужчин.