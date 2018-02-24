"Сапоги – брюки?": Ани Лорак удивила поклонников странным нарядом

Певица Ани Лорак, которая сейчас гастролирует с новым шоу "Дива", выложила снимок, который заставил фанатов поближе приглядеться к кадру.

На фото, которое артистка опубликовала на своей странице в Instagram, Лорак спускается по лестнице в черном бомбере с шарфом сверху и черных штанах.

Фанаты предположили, что артистка решила примерить сапоги-брюки, которые сейчас набирают популярность в мире моды.

"Сапоги – брюки?", "На стиле", "Кошечка", - писали подписчики.

Другие же оценили образ певицы, и отметили, что ей очень идет черный цвет.

"Очень стильная", "Какая красивая и стильная!", "Очень классный образ!", - восхищались стилем Лорак поклонники.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)Фев 24, 2018 в 6:19 PST

Ранее фанаты звали Ани Лорак выступить в родной стране, реакция певицы.