"Сапоги – брюки?": Ани Лорак удивила поклонников странным нарядом

Певица следит за модными тенденциями.
Певица Ани Лорак, которая сейчас гастролирует с новым шоу "Дива", выложила снимок, который заставил фанатов поближе приглядеться к кадру.
На фото, которое артистка опубликовала на своей странице в Instagram, Лорак спускается по лестнице в черном бомбере с шарфом сверху и черных штанах.
Фанаты предположили, что артистка решила примерить сапоги-брюки, которые сейчас набирают популярность в мире моды.
"Сапоги – брюки?", "На стиле", "Кошечка", - писали подписчики.
Другие же оценили образ певицы, и отметили, что ей очень идет черный цвет.
"Очень стильная", "Какая красивая и стильная!", "Очень классный образ!", - восхищались стилем Лорак поклонники.
Ранее фанаты звали Ани Лорак выступить в родной стране, реакция певицы.