Сергей Притула и Laud в эфире Нацотбора тренировали на зрительницах взгляд мачо

В финале Нацотбора на "Евровидение-2018" певец Laud представил свою песню "Waiting", в исполнении и постановке номера которой не поменял ничего.

На вопрос ведущего Сергея Притулы, были ли изменения, и тренировался ли над чем-то артист, Laud ответил, что "работал над улыбкой и над взглядом".

На что Притула предложил потренировать вместе взгляд мачо и посоревноваться, у кого получится лучше.

Насчет выступления судьи отметили, что Влад очень хорошо поет, и он даже находится в тройке фаворитов Джамалы, но они не считают его композицию форматом песни "Евровидения".

Ранее Данилко обвинил Tayanna в выступлении под фонограмму, и обматерил фана певицы.