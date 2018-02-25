С округлившимся животиком. Беременная Джамала презентовала трогательную песню "Крылья", видео

Победительница Евровидения-2016 украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала на сцене Национального отбора на этот международный песенный конкурс в прямом эфире представила на суд зрителей свою последнюю песню "Крылья".

Находясь в жюри конкурса, Джамала признавалась, что приболела и чувствует себя неважно. Однако выйти на сцену все же отважилась. Видео ее чувственного выступления появилось в Youtube.

Джамала пела в свойственной для нее трогательной манере. Для выступления певица выбрала черное платье, которое подчеркивало уже округлившийся животик звезды. Дополнял образ длинный кардиган, который ассоциировался с "крыльями", о которых так проникновенно пела певица.

Напомним, в интервью Кате Осадчей певица призналась, что намерена работать до максимально поздних сроков беременности, поскольку ожидание появление ребенка для женщины, по словам Джамалы, не является болезнью.