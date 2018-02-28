"Еле откачал ее". Агутин рассказал о самом запоминающемся сексе с Варум

Известный российский певец и композитор Леонид Агутин в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю откровенно рассказал о "самом офигенном свидании и сексе", которые он имел со своей супругой Анжеликой Варум.

Такая видеозапись была опубликована на YouTube во вторник, 27 февраля.

По словам Агутина, страсть "накатила" на него и Варум после "летней вечеринки за городом".

"Мы уже год, как жили в месте. У нее была такая юбочка черная, узкая, чуть выше колен. Так ей шло это. Началось все прямо в машине. Мне так потом было неудобно перед водителем, нам обоим было неудобно. Началось все на заднем сиденье, и это было по-настоящему здорово", — сказал певец.

"Примерно в тот же период времени я решил, что нужно поэкспериментировать в ванной, и чуть свою жену не утопил. Вот это было смешно. Еле откачал, правда. Есть что вспомнить", — подытожил Агутин.

Напомним, ранее Агутин и Варум трогательно поздравили друг друга с годовщиной начала отношений.