"Дистрофией попахивает": фанаты встревожились из-за чрезмерной худобы Аллы Пугачевой

Российская певица Алла Пугачева 4 марта отметила первое воскресенье весны, закатив шумную вечеринку "Весну разрешаю" в московском караоке-клубе, владельцем которого является Филипп Киркоров.

Фото Примадонны в ярком наряде и худыми ногами на своей странице в Instagram выложила подруга певицы, светская львица Ида Остман.

"На традиционном празднике у Аллы Борисовны "Весну разрешаю", - подписала она фото.

Подписчики встревожились чрезмерной худобой ног Пугачевой, и раскритиковали ее за это.

"А что с ножками???", "Дистрофией попахивает", "Чёт схуднула Аллуся. А остальное все классно!", "Боже мой, какие у неё ножки, хватит худеть!", "Красота, но ножки у бабушки Аллы", - писали юзеры.

Публикация от idadostman (@idadostman) Мар 4, 2018 в 7:52 PST

Ранее в Сети раскритиковали фото, опубликованные Аллой Пугачевой.