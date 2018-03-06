Редкое фото: Анастасия Приходько показала подросших детей

Артистка выложила на своей странице в Instagram милое фото.
Певица, заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько запостила редкий снимок своих детей.
На фото, которое Приходько выложила на своей странице в Instagram, ее сын и дочь играют с кошкой на улице и радуются снегу. Певица выбрала такой ракурс, чтобы лиц малышей не было видно.
"Вот у кого снег это - радость. Хороший день сегодня был. Мои", - написала Приходько.
Последний раз артистка делилась снимком своего ребенка еще 7 августа 2017 года.
Ранее Анастасия Приходько рассказала о болезни под названием "депутат".