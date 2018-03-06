Миллионы за выступление: Пугачева за полчаса заработала целое состояние

Российская певица Алла Пугачева выступила на закрытом празднике. После завершения своей активной концертной деятельности, артистка очень редко соглашается на корпоративные мероприятия.

Однако, в этот раз она согласилась, и за пол часа своего выступления спела такие хиты, как "Любовь похожая на сон", "Это любовь", "Хочется", "1000 лет", сообщает kp.ru.

Промоутеры рассказали, поскольку Алла Борисовна редко поёт на корпоративах, то и гонорар у артистки выше, чем у других звёзд.

"От 300-350 тысяч евро за выступление. Приглашают, платят, люди довольны, ведь перед ними поёт легенда", - рассказал известный промоутер Сергей Лавров.

Оказывается, гонорары певицы могут достигать 24,5 миллионов российских рублей (12,7 миллионов гривен).

Ранее фанаты встревожились из-за чрезмерной худобы Аллы Пугачевой.