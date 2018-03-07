Певица Зианджа созналась, с кем пойдет на свидание 8 Марта

Участница популярного шоу телеканала 1+1 "Голос страны-8" Зианджа, ранее известная под сценическим именем Борис Апрель, рассказала о своих планах в преддверии Международного женского дня.

Этот выходной день певица намерена провести в компании красивого мужчины. Об этом пишет Сегодня.

"Я хотела провести выходной в студии звукозаписи, в которой работаю над своим дебютным синглом. Но вынуждена изменить планы в связи с приглашением на свидание от красивого мужчины, который ждал встречи со мной восемь месяцев. Вообще, праздничное настроение должно быть как можно чаще и без повода", – сказала подопечная Потапа.

Напомним, украинский исполнитель Борис Апрель сменил пол в 2014 году. Он заявил, что является транссексуалом, поскольку сделал в Лос-Анджелесе операцию по смене пола. На сцену в Украине в новом амплуа уже вернулась девушка под псевдонимом Зианджа, которая приняла участие в "Голосе страны-8" на телеканале 1+1. На этапе "слепых прослушиваний" певица исполнила песню Beyonce "Smashed into you", завоевав симпатии всех судей.

Как ранее сообщалось, Заинджа призналась журналистам, что в связи со сменой пола вынуждена следить за фигурой и поддерживать хорошую физическую форму.