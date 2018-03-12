Американская модель показала соблазнительное фото в топе

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в черном топе.

Снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов он собрал более 600 тысяч лайков.

На фото девушка позирует с распущенными волосами, которые соблазнительно растрепаны, на нем видно, что она находится в хорошей физической форме.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.