Кэти Перри на шоу талантов подарила конкурсанту первый поцелуй, видео

Американская певица Кэти Перри во время прослушивания на шоу талантов "American Idol" поцеловала 19-летнего конкурсанта Бенджамина Глейза из Оклахомы.

Парень пришел попробовать свои силы на талант-шоу. Певица спросила, чем занимается Глейз, он ответил, что работает кассиром, и это ему нравится, ведь с ним здороваются красивые девушки.

В свою очередь кантри-певец Люк Брайан спросил у конкурсанта, целовался ли он когда-нибудь с девушкой, и понравилось ли ему это (с отсылкой на песню Кэти Перри "I Kissed a Girl").

Глейз ответил, что никогда не целовался с девушкой, и не знает можно ли это делать вне отношений.

Кэти Перри попросила парня подойти к ней и подставила щеку, но после первого поцелуя сказала, что он сделал это неправильно, без характерного звука.На второй попытке она резко развернулась и поцеловала Глейза в губы, после чего он оступился от неожиданности и упал.

Ранее СМИ сообщили, что Кэти Перри и Орландо Блум снова вместе.