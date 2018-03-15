Певица Alyosha удивила сменой имиджа и призвала поклонников присоединиться: фото

Украинская певица Елена Кучер-Тополя, известная под псевдонимом Alyosha, решила сменить цвет волос.

Фотографию своего нового образа она опубликовала в Instagram.

"Девушки знают, что волосы - это то, что отличает нас от других. Поэтому мы так старательно выбираем салоны и ищем мастера, который делает нас настоящими красавицами", - написала она.

Исполнительница долгое время была блондинкой, но теперь решила сменить цвет волос на русый.

Поклонники начали активно комментировать изменение имиджа певицы.

"Цвет красивый, но вам больше идёт быть блондиночкой", - написала Маргарита Иванченко.

"Очень красивый цвет, вам идет", - прокомментировала Олеся Исаенко.

"Очень красивый цвет, мне нравится. А с макияжем будет смотреться превосходно", - считает Татьяна Стелина.

Певица предложила отметиться в комментариях тем, кто также мечтает о смене образа. И пообещала победителю подарить сертификат на одну тысячу гривен.

Ранее Alyosha поделилась с поклонниками откровенными фото с отдыха в Турции.