Акцент на стройных ногах и стильный образ: Пугачева побывала на модном показе

Артистка приковала к себе внимание фотографов.
68-летняя Алла Пугачева посетила показ коллекции дизайнерской одежды Игоря Гуляева в рамках Недели моды MBFW Russia.
Примадонна появилась на публике в стильном наряде total black – коротком платье, высоких сапогах и перчатках без пальцев. Акцент певица сделала на оголенные колени, как видно на фото в Instagram.
Артистка сидела в первом ряду, и активно фотографировала наряды дизайнера. Рядом с ней также сидел ее бывший муж Филипп Киркоров.
Поклонники остались в восторге от такого стильного образа Примадонны.
"Красотуля, какая стройняшка стала!", "Прекрасно выглядите!", "Какая красавица!", "Легенда", - писали фанаты.