Акцент на стройных ногах и стильный образ: Пугачева побывала на модном показе

68-летняя Алла Пугачева посетила показ коллекции дизайнерской одежды Игоря Гуляева в рамках Недели моды MBFW Russia.

Примадонна появилась на публике в стильном наряде total black – коротком платье, высоких сапогах и перчатках без пальцев. Акцент певица сделала на оголенные колени, как видно на фото в Instagram.

Артистка сидела в первом ряду, и активно фотографировала наряды дизайнера. Рядом с ней также сидел ее бывший муж Филипп Киркоров.

Поклонники остались в восторге от такого стильного образа Примадонны.

"Красотуля, какая стройняшка стала!", "Прекрасно выглядите!", "Какая красавица!", "Легенда", - писали фанаты.

Ранее фанаты спутали Лолиту с Пугачевой.