52-летний Валерий Меладзе "готовится к застолью" в спортзале не жалея сил

Российский певец Валерий Меладзе решил порадовать поклонников, и поделился серией фото и видео, на которых он запечатлен во время занятий спортом в тренажерном зале.

Свои снимки в Instagram артист подписывал в шутливой манере: "В здоровом теле, здоровый дух. К застолью нужно готовиться не жалея сил!".

"Правильно...мы тоже к Пасхе готовимся с кардио!", "Заранее отпрыгать все хачапури? О, спорт, ты-жизнь!", - шутили в ответ поклонники.

Также артист пообещал поклонникам новую песню: "К лету с прессом и новой песней!".

Но больший интерес подписчиков вызывало видео, на котором Меладзе в кратчайшие сроки выполняет множество прыжков на скакалке.

Подписчики восхитились силой и выдержкой Меладзе, и засыпали его комплиментами.

"Валерий, ты супер!", " Валерий - шикарный мужчина!", "Ничего себе!! Вот это даааа!!! Далеко не каждый так сможет! ", - восхищались поклонники.

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) 16 Мар 2018 в 3:42 PDT

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) 16 Мар 2018 в 3:53 PDT

Публикация от Валерий Меладзе (@meladze.ru) 16 Мар 2018 в 3:38 PDT

Ранее жена Валерия Меладзе показала свой "рай на Земле" и похвасталась фигурой в купальнике.