"Цвет настроения синий": Киркоров сплясал с бабушкой Ольги Бузовой на сцене и поцеловал ее в губы

Российский певец Филипп Киркоров сплясал под песню "Цвет настроения синий" на сцене с бабушкой российской певицы Ольги Бузовой Аллой Тимофеевной, одарил ее цветами, а в конце номера поцеловал ее в губы.

"Я со слезами на глазах вчера радовалась, видя свою бабушку счастливой. Это всё благодаря тебе!!! Филипп, @fkirkorov - ты не просто Король, ты - настоящий мужчина, ты - настоящий друг, ты - артист!!!! И в первую очередь человек, на которого всегда можно положиться и рассчитывать", - подписала видео на своей странице в Instagram Бузова.

Она рассказала, что Киркоров сам пригласил ее бабушку к себе на концерт. Артист лично встретил Аллу Тимофеевну, выбрал для неё место в зале, вызвал на сцену, а потом задарил ее цветами и комплиментами, и отвёз домой.

"Кстати, Алле Тимофеевне в этом году будет 80 лет. Есть вопросы ещё в кого у меня такая бешеная энергетика?", - добавила Бузова.

Поклонники удивились энергетике и активности бабушки артистки.

"Чтобы все так в 80 отжигали", "Бабушка супер", "Вот это БАБУЛЯ!", "Обалденно выглядит бабушка Оли в 80! Браво!!! У нее тоже бешеная энергетика!", - писали подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)19 Мар 2018 в 6:11 PDT

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