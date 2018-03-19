Знаменитый режиссер ответил Макаревичу на фразу о "злобных дебилах": "Я веселый русский человек"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре и известный российский режиссер Владимир Бортко не согласился с высказыванием певца и композитора Андрея Макаревича о том, что россиян превращают в "злобных дебилов".

В интервью RT он заявил, что большинство россиян являются веселыми и позитивными.

"Андрей Макаревич — хороший композитор. Но я с ним не согласен ни в политических убеждениях, ни в том, что он сейчас сказал. Если он хочет посмотреть на весёлого и замечательного человека, пусть посмотрит на меня. Я замечательный, весёлый, хороший русский человек. И я думаю, что таких, как я, много", — заявил Бортко.

Напомним, причиной резонанса стало высказывание Макаревича о менталитете россиян после визита певца в США. ОН заявил, что россиян превращают в "злобных дебилов", а американцы "спокойнее и добрее".

Позже инцидент прокомментировал российский певец и композитор Юрий Лоза. Он считает, что, возможно, его коллегу, лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича, окружают "злобные дебилы", а остальные люди вокруг — нормальные.