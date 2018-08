Меган Маркл и принц Гарри показали пригласительные на королевскую свадьбу: фото, видео

Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл готовятся к рассылке пригласительных на свадебную церемонию, которая состоится 19 мая в Лондоне.

Пресс-служба Кенсингтонского дворца в Twitter продемонстрировала, как выглядят и изготавливаются королевские приглашения на важное мероприятие.

Отмечается, что приглашения изготовила лондонская компания Barnard & Westwood, которая занимается выполнением заказов королевы Елизаветы II с 1985 года. Будущие молодожены выбрали стильные открытки, на которых имена гостей наносит каллиграфический принтер.

Бракосочетание состоится в церкви Святого Георгия в Виндзорском замке, а затем все 600 приглашенных гостей отправятся на банкет. После пиршества запланирована частная вечеринка, на которую приглашено еще 200 гостей.

Using American ink on English card, the invitations are printed in gold and black, then burnished to bring out the shine, and gilded around the edge. pic.twitter.com/gQpC6tDot0