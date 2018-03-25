"Голос країни-9": кто победил в вокальной битве. Видео

25 марта в девятом выпуске шоу "Голос країни" в вокальной битве сошлись протеже Джамалы София Киструга и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер.

Девушки спели вместе эмоциональную песню "Blow Your Mind" певицы Dua Lipa, вызвав восторг не только публики, но и жюри. Однако победу в итоге судьи все же присудили уверенному вокалу Анны Тринчер.

О превосходстве актрисы говорили и за кулисами ее коллеги-участники проекта.

После того, как выбор судей был озвучен и Анна Тринчер продолжила свое участие в шоу, у Софии еще оставался шанс попасть в команду одного из членов жюри. Однако ни Тина Кароль, ни Потап, ни Сергей Бабкин так и не нажали на кнопку за отведенные 10 секунд.

Напомним, звезда сериала "Школа" снимается в стиле ню. Девушка публикует откровенные фото на своей странице в соцсети.