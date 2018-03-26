"Дикая кошечка": Надя Дорофеева похвасталась длинными стройными ногами

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на кровати в коротком платье и шубе на голые ноги.

Таким необыкновенным снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники пришли в восторг от такого снимка.

"Дикая кошечка!", "Ножки!", "Красотка", "Шикарная", "Крутое фото, крутая шуба, крутая Надя", - расхвалили Дорофееву поклонники.

Другие же понадеялись, что певица снимается в клипе: "Это клип будет?", "100% это будет в клипе", "Новый клип?".

Ранее Надя Дорофеева похвасталась подарками.