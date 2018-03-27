"Страшная трагедия": звезды украинского шоу-бизнеса скорбят по умершим в Кемерово

Украинские звезды выразили соболезнования семьям, пострадавшим в пожаре.

Напомним, 25 марта загорелся торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово. Огонь охватил весь четвертый этаж, люди не могли найти выход, некоторые прыгали из окон. При пожаре в торгово-развлекательном центре погибли минимум 64 человека. Среди 17 опознанных – 8 детей.

Так, беременная Светлана Лобода, которая сейчас находится в США, выразила соболезнования: "Как же это страшно ... горе огромное и безутешное...такое выдержать невозможно . плачу .дай бог сил родным".

Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 26 Мар 2018 в 9:51 PDT

К артистке присоединилась ее коллега по "ВИА Гре" Вера Брежнева, которая считает, что к трагедии случилась "из-за халатности, безразличия, невнимательности, отсутствия ответственности и наказания".

"Когда трагедии происходят по вине людей, из-за халатности, безразличия, невнимательности, отсутствия ответственности и наказания, становится еще страшнее. Каким будет будущее. Кто за него в ответе. Можно ли полагаться на тех, кому безразличны судьбы и жизни людей, детей. Мы все зависим друг от друга. И только личная ответственность, соблюдение норм и правил, условий сосуществования на Земле, поможет сохранить друг друга. Все, что происходит, зависит от каждого из нас. Нет неважных людей. Все мы звенья одной цепи. Я не смотрю телевизор и узнала о трагедии в Кемерово только сегодня поздним утром.#Кемерово#зимняявишняНаши слова в поддержку близких важны, но я не уверена, что семьи пострадавших сейчас сидят в Инстаграм. А вот наши действия имеют огромные последствия. Вас у меня много. Миллионы. И я хочу попросить вас. Умоляю вас!!! Будьте ответственны за то, что вы делаете в жизни. За то, какую работу делаете и за что отвечаете. За то, как вы это делаете. И какие это может иметь последствия. Знайте свои права. Отстаивайте их. Если вы работаете в здании, где закрыт выход для эвакуации, обратите внимание начальства на это. Даже если вам придется сделать это тысячу раз. Может в будущем это спасет чью-то жизнь, а может и не одну. Все начинается с каждого из нас!!! И за последние сутки нас стало меньше... Это огромная потеря", - написала Брежнева.

Экс-"ВИА Гра" Анна Седокова, которая сейчас живет в Москве, отметила, что боится того, что все забудут о трагедии, и другие жизни опять будут под угрозой.

"Я не знаю, как жить дальше. Это я. Я далеко от Кемерово. Я боюсь даже думать, что чувствуют родители. Сегодня мы все ревем. Пытаемся не смотреть видео, но каждую минуту проверяем новости и надеемся, что это все ошибка, что спасутся, что найдут. А больше всего я боюсь, что завтра наступит новый день и все забудут. Что завтра из за чьей-то преступной халатности и желания легких денег, другие жизни опять будут под угрозой. Я раньше очень боялась лишний раз спросить, показаться стервой, а нужно было... Где у вас план эвакуации? Где автоматические пожарные сигнализации, которые заливают все водой в случае опасности? Работают ли? Да и как вообще можно строить в 2018 году торговые центры без таких систем? У всех у нас миллион вопросов и мы хотим знать ответы! А больше всего, их хотят знать родители. Мы, представители масс медиа нового поколения, не будем молчать, потому что это и мои дети! Это и мои взрослые! Сегодня #яКемерово и не важно сколько мне лет, где я родилась и кто я. Мы будем задавать вопросы и искать ответы. Писать, возможно для кого-то дурацкие посты, но мы будем делать то, что можем! Каждый из нас! Я давно прочитала одну фразу- "Когда кто-то умирает, он не исчезает. Его становиться просто не видно...". Берегите себя и того, кого вы любите...", - написала Седокова.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 26 Мар 2018 в 11:41 PDT

Ани Лорак, которая находится в туре по США, была шокирована такой ужасающей трагедией: "Нет слов... Ужас... Шок... Мои соболезнования родным и близким...".

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 26 Мар 2018 в 10:31 PDT

Присоединилась к коллегам Оля Полякова, которая призвала просто подумать об умерших и помолчать: "Какая страшная трагедия...подумайте о них и давайте просто помолчим....".