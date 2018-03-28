Не будет петь на русском даже за миллион: украинская певица заявила о своей позиции

28 марта 2018, 11:40

Ирина Федишин разрабатывает репертуар исключительно на украинском языке.

Певица заявила, что русскоязычные песни она выполнять не будет

Украинская певица Ирина Федишин заявила, что ни за какие деньги не запоет на русском языке, и у нее нет и не будет никогда такой песни.

Артистка в эфире программы "DROZDOV" на телеканале ZIK отметила, что деньги для нее - не главное.

"Продюсеры и музыкальные критики предлагали мне петь на русском, потому что таким образом можно быстрее пробиться. Однако в моем репертуаре нет ни одной русскоязычной песни, и не будет", - поделилась Федишин.

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Даже если артистке предложат колоссальный гонорар за исполнение русскоязычной песни, она откажется, ведь у нее есть свои ценности  и принципы, которым она не будет уступать.

"Я прежде всего гражданка своей страны и есть такие ценности как родина, семья, родители, дети и язык, через которые переступать не требуется", - отметила артистка.

Федишин поделилась, что ей предлагали петь на русском, чтобы быстрее пробиться и стать более популярной.

"Мне такое говорили. Ты приходишь на различные радиостанции, общаешься с продюсерами, музыкальными критиками, которые предлагали петь на русском, говорили, что я скорее пробьюсь. Пусть говорят, ну и что с того. Я себе делаю свою работу и все", - подытожила звезда. 

Ранее Ирина Федишин похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике.

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украинский язык русский язык песни Ирина Федишин
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