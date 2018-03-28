Не будет петь на русском даже за миллион: украинская певица заявила о своей позиции

Украинская певица Ирина Федишин заявила, что ни за какие деньги не запоет на русском языке, и у нее нет и не будет никогда такой песни.

Артистка в эфире программы "DROZDOV" на телеканале ZIK отметила, что деньги для нее - не главное.

"Продюсеры и музыкальные критики предлагали мне петь на русском, потому что таким образом можно быстрее пробиться. Однако в моем репертуаре нет ни одной русскоязычной песни, и не будет", - поделилась Федишин.

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Даже если артистке предложат колоссальный гонорар за исполнение русскоязычной песни, она откажется, ведь у нее есть свои ценности и принципы, которым она не будет уступать.

"Я прежде всего гражданка своей страны и есть такие ценности как родина, семья, родители, дети и язык, через которые переступать не требуется", - отметила артистка.

Федишин поделилась, что ей предлагали петь на русском, чтобы быстрее пробиться и стать более популярной.

"Мне такое говорили. Ты приходишь на различные радиостанции, общаешься с продюсерами, музыкальными критиками, которые предлагали петь на русском, говорили, что я скорее пробьюсь. Пусть говорят, ну и что с того. Я себе делаю свою работу и все", - подытожила звезда.

Ранее Ирина Федишин похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике.