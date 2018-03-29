"Теперь вообще глаз не оторвать!": Даша Астафьева поразила результатами похудения

Украинская певица Даша Астафьева, которая решила привести себя в форму и сбросить вес, поделилась результатами своей работы за три с половиной недели.

Снимком фото "до" и "после" в нижнем белье певица поделилась на своей странице в Instagram.

"Уважаю результат, который говорит сам за себя. К состоянию #хочувсевремяесть привыкнуть очень сложно. Для меня - нереально... Но бороться с ним легко, когда тебя окружают лучшие специалисты в своей сфере! На сегодняшний день, я очень довольна тем, что со мной происходит, как я себя чувствую, и как меняется мое общее состояние и тело. А всем, кто спрашивает мое мнение, я рекомендую от чистого сердца. Говорю о том, что это не так просто, но стоит того", - написала Астафьева.

Поклонники почти не узнали артистку, она преобразилась прямо на глазах.

"Блеск!!!! Вы и так Красотулечка, а теперь вообще глаз не оторвать!", "Ого, ну Вы Молодец! Что надо делать? Я тоже так хочу!)", "Даша, ты пример для подражания!", "Очень крутая мотивация", "Красотка, супер результат, заметно похудела", - восхитились преображению поклонники.

Но были и те, кто посчитал, что фото на "до" Даша выглядит более соблазнительной.

"А мне больше слева нравится", "Было лучше", "Как по мне, то в начале было лучше", - уверяли фанаты.

Также она показала тренировку в спортзале. Подписчики отметили, что Астафьева очень сильная, раз выдерживает такую сложную нагрузку.

Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva) 29 Мар 2018 в 1:06 PDT

Ранее Даша Астафьева поразила фанатов полуобнаженными фото без фильтров и фотошопа.