"Секса у меня нет уже два года". Бузова появилась на обложке Playboy: фото

Героиней весеннего номера российской версии Playboy стала 32-летняя певица и телеведущая Ольга Бузова.

Исполнительница дала откровенное интервью популярному изданию, а также снялась полуобнаженной для обложки глянца. Анонс следующего номера журнала Бузова сделала на своей странице в Instagram.

Певица рассказала журналистам, что находит свою форму и в целом свой образ идеальными, а также убеждена в полном отсутствии недостатков.

"Секса у меня нет почти уже два года", — приводит слова Ольги из интервью StarHit.

Звезда уверяет, что стремиться к серьезным отношениям, поэтому не разменивается на короткие интрижки. Бузова добавила, что находится в поиске своей второй половинки.

Напомним, ранее Ольга Бузова уже появлялась на обложке Playboy в 2003 году.

Как ранее сообщалось, Бузова поделилась с поклонниками снимком из бани, спровоцировав излишне худыми формами шквал негативных комментариев в свой адрес.