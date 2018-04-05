Назван клип, установивший новый рекорд YouTube: его посмотрели более 5 млрд раз

Первым видео, набравшим пять миллиардов просмотров на YouTube, стал клип на песню "Despacito" пуэрториканских исполнителей Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Главную женскую роль в клипе исполнила Мисс Вселенная 2006, пуэрто-риканская модель и актриса Сулейка Ривера. Клип сняли в декабре 2016 года в окрестностях La Perla и в популярном баре La Factoría в Сан-Хуане — столице Пуэрто-Рико.

Ролик презентовали в январе 2017 года. За прошлый год он уже побил два рекорда ютьюба, сначала первым собрав 3 млрд, а через несколько месяцев и 4 млрд просмотров.

Песня "Despacito" сочетает в себе стили латин-поп и реггетон. В тексте рассказывается о сексуальных отношениях девушек и парней. При этом использование в тексте всяких аллегорий затрудняет объяснение смысла самой песни. Однако сам Луис Фонси заявил, что некоторые строки свободны для интерпретации.

Напомним, украинская группа сделала кавер на хит "Despacito". "Рожаниця" подняла в песне жизненную тему.