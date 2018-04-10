Светлана Лобода показала немалый округлившийся живот на обложке журнала

Известная украинская певица Светлана Лобода, которая подтвердила слухи о своей беременности, и сейчас находится в Лос-Анджелесе, стала героиней майского номера журнала "Cosmopolitan".

На своей странице в Facebook певица похвасталась обложкой журнала, где она появилась в высоко поднятой футболке и с расстегнутыми свободными джинсами, таким образом, оголяя немалый живот.

Ранее фанаты Светланы Лободы заметили на безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом, они считают, что певица обручена с отцом будущего ребенка.