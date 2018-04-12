Для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл создали специальный аромат

Британский парфюмерный дом Floris London создал специальный аромат для королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл.

Рецепт парфюма готовили, ориентируясь на вкус будущей жены принца. Ведь Меган, в отличие от принца Гарри, не любит экспериментировать и предпочитает проверенные ароматы.

В основе парфюма привычные для Маркл морские и цитрусовые ноты. По задумке производителей, этот унисекс-аромат должен ассоциироваться с теплыми воспоминаниями о бризе Средиземного моря, солнечном свете и чистой мерцающей воде.

"Свадебные" духи не появятся в свободной продаже. Парфюм будет представлен исключительно в рамках частной коллекции для королевской семьи.

При этом, несмотря на то, что это парфюмерное творение создано специально ко дню королевской свадьбы, не исключено, что Меган все-таки выберет другой парфюм для этого особого дня.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл уже рассылают пригласительные на свою свадьбу, которая состоится 19 мая в Лондоне.