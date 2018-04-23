Рудницкая рассказала, как за поездки в АТО артисты требуют звание заслуженных

Певица, телеведущая, основательница "Территории А", волонтер, советник министра культуры Украины Анжелика Рудницкая во время чата в "Главреде" рассказала, легко ли ей находить единомышленников среди украинских певцов и певиц для туров в зону АТО.

"Да, порой я слышу отговорки. Но в основном, когда я звоню людям, я знаю, что они не откажутся, потому что они инициативны, сильные и сознательные", – заверила она.

При этом Рудницкая пожаловалась, что артисты в последнее время стали меркантильнее.

"Раньше в своей волонтерской деятельности я с таким не сталкивалась, но сейчас некоторые артисты сначала говорят, что у них на такие поездки в зону АТО нет времени, а потом лезут и читают какие-то профайлы, и потом говорят: "Так вы сейчас советник министра… Ну, если вы нам дадите заслуженных артистов, то тогда мы поедем". На это я отвечаю: "Спасибо. Я не раздаю звание, поэтому вряд ли я смогу быть вам чем-то полезной". И в этом заканчивают наши переговоры", – рассказала советник министра.

Также, по ее словам, некоторые артисты, раз съездив в зону АТО, "берут какие-то справки и выбивают себе какие-то ордена и медали".

"Это мои самые неприятные впечатления от того, чем я занимаюсь. Хотя большинство людей, которые ездят в зону АТО, делают это искренне. Хотя те, кто оформляет себе какие-то преференции, тоже думают, что они искренни. Но раз поехал, галочку себе поставил и сразу хочет получить все возможные и невозможные преференции. Я узнала, что некоторые люди даже сделали себе "участников войны" или "участников АТО". И для меня это большая боль, я знаю, что мой дядя, который погиб, долгое время не имел такого статуса. Поэтому для меня это цинизм, который мне крайне неприятен", – поделилась с "Главредом" Рудницкая.

Ранее Рудницкая рассказала, как на концертах определяет "ватников". Видела, как люди морщились, отворачивались, не пели Гимн, рассказала Анжелика Рудницкая.

Напомним, ранее заслуженная артистка Украины Анастасия Приходько во время чата в "Главреде" объяснила, почему россияне должны на коленях молить украинцев о прощении.

Читайте наши новости в Телеграм:

https://t.me/glavredinfo