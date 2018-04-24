"Сомневаюсь, что линзы помогут победить": украинский певец оценил шансы Melovin на "Евровидении-2018"

Лидер украинской группы "Гринджоли" Роман Калын отметил, что в песне представителя Украины на "Евровидении-2018" Melovin нет ни "вирусной" мелодии, ни запоминающихся слов, единственным преимуществом артиста на международной арене остаются его цветные линзы, но и они вряд ли ему помогут.

В Португалии украинец встретит куда более сильных конкурентоврассказал Калын в интервью "Обозревателю".

"В этом году я болел за Tayanna, как по мне, у нее наиболее хитовая песня была. Послушайте радиоэфир, ее песня просто рвет все хит-парады. А где песня победителя? Кто-то может ее напеть? Какие там слова? Какая там вирусная мелодия? Основное преимущество нашего участника на конкурсе - это цветные линзы. Сомневаюсь, что они ему помогут победить", - заявил музыкант.

Например, сильным конкурентом Калын считает певицу от Израиля Нетту Барзилай с песней "Toy". Однако он отметил, что предсказать итоги "Евровидения" слишком сложно.

"Оценивать шансы сложно. Результат конкурса предугадать почти невозможно, и этому есть убедительные доказательства, такие как победа финнов-рокеров с музыкой 70-х (хард-рок-группа Lordi, победители "Евровидения-2006". - Ред.), победа "бородатой певицы" (австрийский поп-певец Томас Нойвирт (Кончита Вурст), победитель "Евровидения-2014". - Ред.), и так далее", - добавил он.

Напомним, в 2005 году группа Романа Калына "Гринджолы" также представила Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", где выступила с хитом Оранжевой революции "Разом нас багато" и заняла 19 место из 39-ти.

Ранее Анжелика Рудницкая оценила певца Melovin.