"И снова замуж?": Анна Седокова заинтриговала фанатов

Украинская поп-певица Анна Седокова ошарашила поклонников новой фотографией в свадебном наряде.

На своей странице в Instagram Седокова выставила фото, на котором она запечатлена в свадебном платье, у нее на руках ее сын Гектор. Наряд, который примерила певица, сделан турецким дизайнером Тариком Эдизом.

"Каждой девушке в ее особенный день - нужно особенное платье", - подписала фото Седокова.

Поклонники артистки были удивлены такому снимку, и принялись задавать сотни вопросов о замужестве певицы.

"И снова замуж?", "Опять замуж?", "Ты замуж собралась?", "Это свадебное? Я что-то пропустила? Анна, ты выходишь замуж?", "Анечка, опять или снова замуж?", - спрашивали подписчики.

Напомним, Седокова дважды была замужем, и у нее трое детей.

Ранее Анна Седокова показала нового мужчину, и поблагодарила его за поддержку.