"Слишком занят": Дональд Трамп оставил жену без подарка на день рождения

Президент США Дональд Трамп признался, что ничего не подарил своей жене Мелании на день рождения.

Об этом он сказал в эфире телеканала Fox News.

На вопрос журналиста, что же он презентовал Мелании на ее 48-ой день рождения, Трамп со смехом отреагировал.

"Ну, мне лучше не делать этого, потому что я могу нарваться на неприятности. Но я купил ей красивую открытку и красивый букет цветов. Знаете, я слишком занят, чтобы бегать и искать подарки", — заявил президент.

Напомним, в четверг, 26 апреля, Мелании Трамп исполнилось 48 лет.

Ранее Мелания Трамп демонстративно "отшила" мужа.