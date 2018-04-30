"Голос страны-8": победительница шоу Елена Луценко

За победу в шоу "Голос страны-8", 3-месячную ротацию на ХитФм, а также квартиру в ЖК "Счастливый" в это воскресенье боролись Алена Луценко из команды Сергея Бабкина, подопечная Джамалы Анна Тринчер, вокалистка Потапа Србуи Саргсян, а также Андрей Рыбарчук, наставником которого является Тина Кароль.

Победу одержала подопечная Сергея Бабкина Елена Луценко.

20-летнюю Елену из Белой Церкви уговорили прийти на "Голос страны" ее друзья. На "слепом прослушивании" девушка исполняла песню Нины Матвиенко "Колискові зорі". Невероятный голос певицы заставил развернуться всех тренеров.

Вся семья девушки поет, хотя музыкального образования нет ни у кого. У них сохранилась традиция петь с родственниками за обеденным столом. Для того, чтобы девушка могла развивать свой дар пения, ее родители долгое время отказывали себе во многих благах и работали на нескольких работах.

Девушка дошла до прямых эфиров, во время нокаутов Сергей Бабкин заслуженно отдал Елене первое место среди всей команды участников.

В четвертьфинале Елена Луценко исполнила песню "Я піду в далекі гори" Владимира Ивасюка.

В полуфинале шоу Луценко исполнила композицию Николая Мозгового "Минає день, минає ніч", своим исполнением растрогала Потапа и Сергея Бабкина до слез. Зрители отдали ей наибольшее количество голосов, и сам тренер участницы выбрал ее для дальнейшего участия, оставив позади Дмитрия Самко.

В грандиозном финале шоу участница исполнила народную песню "Ой, у вишневому саду", которую старательно готовила на протяжении последней недели.

Позже она вышла на сцену в дуэте со своим наставником Сергеем Бабкиным и спела легендарную песню "Червона Рута".

Также Елена исполнила композицию из "слепых прослушиваний" "Колискові зорі" Нины Матвиенко, которая и принесла ей победу.

10 интересных фактов про Алену Луценко.

1. В семье есть семейная традиция петь за большим семейным столом. Так, на праздники собирается четыре поколения семьи девушки.

2. Любимая песня – "Рідня моя, рідня".

3. Своим оберегом считает мамину молитву.

4. Ее брат был инициатором ее участия в "Голосі країни".

5. Очень любит готовить, особенно хорошо у Едены получается торт "Красный бархат" со сметанным кремом.

6. Она мечтает построить такие же искренние отношения, как у Сергея и Снежаны Бабкиных.

7. Когда ее мама была беременной, она приняла участие в песенном конкурсе. Девушка считает, что именно из-за этого она так любит музыку.

8. За время проекта она похудела на семь килограмм.

9. Любовь к музыке Елене привязал ее дедушка, с которым она проводила почти все свое время.

10. Ее первый вокальный урок состоялся в июне. Девушка это хорошо помнит, ведь зимой учительница сказала, что они начнут заниматься в июне и несколько месяцев Луценко задавала маме один вопрос: "Когда июнь?".