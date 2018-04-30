Партнер Могилевской в "Танцах со звездами" тайно женился

Партнер Натальи Могилевской в "Танцах со звездами" Игорь Кузьменко признался, что женился на своей девушке.

Из-за участия в проекте Игорь с девушкой были вынуждены перенести свадьбу, говорится в "Светской жизни".

На вопрос Осадчей, когда же свадьба, Кузьменко показал руку с кольцом на безымянном пальце.

Танцор тайно женился этой зимой, в День всех влюбленных.

"Это было очень скромно. Были только родители. Мы просто расписались 14 февраля", - сказал Игорь.