30 seconds to Mars в Киеве. Джаред Лето спел с Иваном Дорном: видео

Во время концерта американской рок-группы 30 Seconds to Mars в киевском Дворце Спорта 30 апреля для исполнения одной из песен на сцену к солисту Джареду Лето вышел известный отечественный поп-исполнитель Иван Дорн.

Такое сообщение опубликовал портал The Village Украина. Лето, по совместительству еще являющийся и известным голливудским актеров, позвал Дорна из-за кулис.