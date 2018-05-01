Киркорову – 51! Как артист отметил свой день рождения

30 апреля звезда российской эстрады Филипп Киркоров отметил свой 51-й день рождения.

Праздновать он отправился в столицу Португалии Лиссабон, совместив приятное с полезным – день рождения с подготовкой своего протеже на "Евровидение-2018".

Киркоров уже не впервые берет шефство над конкурсантами "Евровидения". На этот раз повезло молдавской группе DoReDoS.

Киркоров и сам принимал участие в конкурсе "Евровидение". Это было еще в далеком 1995 году. Конкурс в тот года проходил в Дублине, а представляющий Россию Филипп занял на нем лишь 17-е место.

Одним из главных гостей праздника стал певец Сергей Лазарев, занявший третье место на "Евровидении-2016", а также телеведущий и продюсер Иван Ургант, который занимался съемками последнего на данный момент клипа Киркорова – "Цвет настроения синий". К слову, именно под эту песню именинник и зажигал огни на праздничном торте.

Звучали на празднике и другие песни:

Филипп Киркоров: биография

Филипп Киркоров родился 30 апреля 1967 года в семье известного певца Бедроса Киркорова и ведущей концертов Виктории Лихачевой. Он родом из болгарского города Варна.

Детство Филипп провел в Москве. Здесь окончил среднюю школу. Затем поступил в музыкальное училище им. Гнесиных, которое закончил с красным дипломом.

В 17 лет Киркоров впервые выступил на телевидении – в программе "Шире круг" с песней на болгарском языке (см. фото).

В 1987 году певец получил работу в "Ленинградском мюзик-холле" Ильи Рахлина и сразу же отправился на гастроли в Берлин.

Сольную деятельность начал в 1990 году, после того как получил Гран-при на конкурсе "Шлягер 90" за песню "Небо и земля".

Видеоклип на песню "Атлантида" был признан лучшим видеоклипом года, а альбом "Ты, ты, ты" разошелся рекордным тиражом. В 1992 году Филипп собрал 20 аншлагов в четырехтысячном Большом концертном зале "Октябрьский" и запустил две шоу-программы: "Небо и земля" и "Атлантида".

Киркоров был женат лишь раз. Прогремевший на всю страну роман, закончившийся свадьбой, у певца был с Примадонной Аллой Пугачевой.

Они прожили в браке с 1994-го по 2005 год.

Филипп растит двух детей от суррогатной матери – дочь Аллу-Викторию, которая родилась в ноябре 2011 года, и сына Мартина-Кристина, появившегося на свет в июне 2012-го.