"Сезон открыт". Надя Дорофеева поманила фанатов соблазнительным снимком в купальнике

Известная украинская певица и вокалистка поп-коллектива "Время и Стекло" Надежда Дорофеева поделилась с поклонниками "горячим" фото.

Снимок она выложила на собственной странице в соцсети Instagram.

На фото,сделанном на отдыхе в Турции, и подписанном "Сезон открыт", Дорофеева позирует у бассейна в черном купальнике с многочисленными разрезами.

Всего за несколько часов снимок набрал более 236 тысяч лайков и получил множество позитивных комментариев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Дорофеева показала, как выглядит без макияжа.