Американская модель поделилась завораживающим фото

Снимок девушки в соцсети собрал сотни тысяч лайков.
Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть завораживающую фотографию.
Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал сотни тысяч лайков.
На фото девушка позирует в платье, сидя на бровке, в одной руке она держит туфли, а другую отвела за голову, ее немного прикрыли волосы.
Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.