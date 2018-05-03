Американская модель поделилась завораживающим фото

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть завораживающую фотографию.

Снимок девушка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал сотни тысяч лайков.

На фото девушка позирует в платье, сидя на бровке, в одной руке она держит туфли, а другую отвела за голову, ее немного прикрыли волосы.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Посмотреть снимки можно здесь.