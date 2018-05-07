Евровидение-2018: почему "кудахтанье" Израиля достойно победы, и в чем не дотягивает Melovin

7 мая 2018, 06:59

На "Евровидении" в Лиссабоне должно победить что-то либо танцевальное, либо агрессивное, либо фрикообразное.

Денис Путинцев

В Португалии стартует Евровидение-2018. Первый полуфинал состоится 8 мая, а Второй полуфинал Евровидения-2018 - 10 маяПо данным букмекеров победить в конкурсе может участница от Израиля Netta (Нетте Барзилай) с песней "Toy". Второе и третье место букмекеры пророчат Болгарии и Франции соответственно. Для Украины пока что неутешительный прогноз — Melovin на 18-ом месте.

"Главред" поговорил с медиа-менеджером, экспертом Национальной музыкальной премии YUNA и креативным продюсером entertainment-компании MOLA group Денисом Путинцевым об особенностях конкурса, фаворитах и шансах украинского исполнителя.

- Денис, Вы согласны с прогнозами букмекеров? Может Израилю слишком рано приписывают победу?

- Когда я только увидел ролик и услышал трек израильской исполнительницы Netta, у меня отпали все вопросы о том, кто победит на "Евровидении" в этом году. Мое субъективное мнение: в этой певице и ее композиции есть все, что нужно для того, чтобы Израиль занял первое место.

Уже сейчас можно утверждать, что в Лиссабоне не победит лирическая песня, потому что именно такая композиция "Amar Pelos Dios" в исполнении Salvador Sobral принесла победу Португалии в прошлом году. Соответственно, в этом году должно победить что-то либо танцевальное, либо агрессивное, либо фрикообразное.

В израильской исполнительнице есть и первое, и второе, и третье. Netta — агрессивна, фрикообразна и мегасупертанцевальна. Ее трек сделан очень круто, по коммерческим канонам. Это — реальный хит.

- Но на Евровидении часто бывает так, что побеждает не хит, а внешность исполнителя...

- Да, действительно, песня-победитель "Евровидения" может и не быть хитом, но в силу разных социальных, политических и флюидных моментов (вызывает жалость людей, или просто выступает красивая девочка или красивый мальчик), именно она оказывается на первом месте.

В случае Netta присутствует сочетание выигрышной композиции и нестандартной внешности, которая используется как плюс и стилистом, и самой исполнительницей. Участница от Израила не стесняется использовать свое телосложение.  Она — просто умница, что подала свою полноту так, чтобы ей обзавидовались все накачанные худышки. Вообще, я не представляю, как эту песню спела бы худенькая накачанная девочка с красивой попой и прессом…

Так что в песне участницы от Израиля есть все три составляющие, чтобы победить: нестандартность (или фрикообразность), хитовость — стопроцентная, запоминающаяся, да, математически просчитанная, но, тем не менее, хитовость, а также есть некая трендовость, модность.

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К тому же, есть "хук", помимо фрикообразной внешности, и он состоит в "кудахтании" Netta. Это — однозначная фишка.

Я уверен, если не на 100%, то на 90% в победе Израиля.

Но "Евровидение" может преподнести сюрпризы. Вполне что-то может измениться в самом финале, и Netta может занять не первое место. Но в тройку лидеров певица из Израиля точно попадет.

- Кто-то из участников еще выделяется? 

- Мне также очень симпатичен участник от Чехии Mikolas Josef с песней "Lie To Me", особенно после его выступления на нашем Национальном отборе. Но я вижу, что, по прогнозам букмекеров, шансы у него не велики. Хотя мальчик очень крутой. Он — хипстер, который может привлечь к себе внимание молодой аудитории (имею в виду аудиторию моложе 20 лет), привлечь эту аудиторию к просмотру "Евровидения", и за счет этой аудитории он может набрать баллы. Не понятно, почему букмекеры сулят ему столь низкое место…

- Что касается участника от Украины, есть ли шансы у Melovin стать победителем конкурса?

- Melovin однозначно оригинально смотрелся на Национальном отборе в Украине. Хотя, честно говоря, я болел за группу Kadnay. Но сейчас, глядя на Израиль, я понимаю, что победить его исполнительницу участник от Украины мог бы только в случае, если бы представил какую-то крутую лирику, которая бы сумела вывернуть душу аудитории. Но, во-первых, повторюсь, лирика в этом году вряд ли победит, а во-вторых, от Украины уже и так было достаточно лирических композиций, потому не стоит делать на этом такой большой акцент.

Сразу отмечу, ничего не имею против Melovin. Но он проигрывает на фоне остальных. И не потому что он — плохой исполнитель, а просто потому что он явно изначально проигрывает Израилю.

- Значит, Melovin просто песню выбрал неудачную?

- Музыкальная композиция "Under The Ladder" — очень крутая, сделана в формате "Евровидения". Все сделано очень правильно с точки зрения музыкального маркетинга. Но — это и минус одновременно. При всей правильности и поведении "отличника", при таком космическом образе, при таком запоминающемся глазе, при таком ярком образе я по-прежнему говорю о том, что Melovin еще очень "зеленый" и молодой выпускник "Х-фактора". Он еще не совсем состоялся как артист. Он не излучает еще ту энергетику, которую он позиционирует своим внешним видом и композицией, с которой выступает. Я это чувствую, просто как зритель, а не как профессионал из сферы шоу-бизнеса, чувствую, как человек, который просто смотрит телевизор и слушает его интервью.

Пока что Melovin слишком закрыт, слишком вял, слишком флегматичен, причем в плохом смысле слова. Потому что есть флегмы, которые делают эту свою особенность собственной фишкой во время интервью. Melovin пока не готов к тому образу, который выбрал. И я думаю, что основная проблема в этом.

- Если песня хорошая, тогда почему букмеры прочат ему только 18-е место?

- По сути, "Евровидение" — это конкурс, когда победитель определяется уже на генеральных репетициях. А во время прямого эфира делает выбор больше зритель. Профессионалы определяются еще до того. И то, кто победит, по расчетам математическим, букмекерским, понятно на генеральной репетиции. Ведь участники конкурса репетируют сумасшедшее количество раз, десятки раз прогоняют один и тот же номер...

Если букмекеры увидели это после репетиции, значит, мои опасения оправданы. Melovin пока не готов как артист, особенно с позиционированием его космического, достаточно амбициозного образа.

Но все-таки я надеюсь, что Melovin попадет в лидирующую десятку.

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"Евровидение" — это пазл, складывающийся из многих элементов. Первый из них — это конкуренты. А конкуренты у Melovin намного сильнее и харизматичнее. Второй — Украина только вот-вот побеждала в этом конкурсе. Несмотря на то, что год уже прошел, и раньше мы "продули" с O.Torvald, но, тем не менее, это слишком часто для такой страны как Украина побеждать в "Евровидении".

Кроме того, клип Melovin… Да, он с достаточно амбициозной подачей, крутой, хорошо снят. Но чего-то в нем не хватает, как будто он "не дожат". У меня ощущение, что не хватает какой-то "изюминки", которая бы заставляла меня, как зрителя, верить в артиста. И это при том, что Melovin я очень уважаю, ценю его талант. Он действительно очень крутой чувак. И делает он очень правильную музыку. То есть я ни в коем случае на него не "наезжаю". Это — вопрос к менеджменту. Это — вопрос к нему самому внутренне. На него все это слишком быстро свалилось, как мне кажется...

В общем, сюрпризы на "Евровидении" могут быть. Melovin имеет все шансы. Мне, как патриоту своей страны, неприятно говорить о 18-ом месте для Melovin, на котором настаивают букмекеры. Не думаю, что будет 18-ое. Я надеюсь, что он попадет в первую десятку. Но при всем уважении к Melovin и патриотизме я понимаю, что в тройку он не войдет.

Разговаривала Надежда Майная

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