"Стиль собачки". Оля Полякова показала соблазнительное фото в купальнике

Украинская певица Оля Полякова (ее называют Суперблондинкой) выложила в Сеть фотографию, на которой позирует в белом купальнике в соблазнительной позе.

Сексуальный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

"Люблю экспромт, а этот внезапный отдых именно он!", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Стиль собачки", — отметила diana_pelehata. "Бомба", — написал sergiiatamanenko. "Очень красивая фигура)))", — считает samaya_schastlivaya_devochka12.

Ранее Оля Полякова поделилась в соцсети фото, на котором она запечатлена в обновленном образе — с кудрявыми волосами, один из интернет-пользователей сравнил певицу с героиней известного американского фильма.