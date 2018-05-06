Слава из "НеАнгелов" похвасталась соблазнительными формами в мини-купальнике

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская активно делится фотографиями с курорта в Турции.

Красочные снимки, которые артистка выставила на своей странице в Instagram, собрали десятки тысяч лайков и сотни хвалебных комментариев, ведь на фотографиях Слава предстала в соблазнительном купальнике с пайетками. такой пляжный наряд выгодно подчеркивал потянутое тело певицы.

"Бомбааа", "Фигура супер", "Купальник бомба!", "Фигура идеальная", "Купальник очень красивый, вам идет!", - писали юзеры.

Ранее Слава из "НеАнгелов" показала соблазнительную фигуру в купальнике.