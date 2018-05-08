"Выхожу замуж": Ольга Бузова ошарашила фанатов заявлением о свадьбе

Российская певица Ольга Бузова ошарашила подписчиков, представ перед ними в свадебном платье.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором она одета в белое свадебное платье с фатой и букетом в руках.

"Жизнь такая непредсказуемая...все может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю.

#счастьелюбиттишину", - подписала фото артистка.

Спустя некоторое время на странице телепроекта "Дом-2" в Instagram появилось видео с заявлением ведущей о том, что она выходит замуж.

"Сегодня я, Ольга Бузова, ведущая телепроекта "Дом-2", выхожу замуж. Вся страна ждала этого момента, бродили слухи, выдвигались версии… Но сегодня настал тот день, когда я готова поделиться своим счастьем со всеми вами", — заявила 32-летняя певица.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 5 Май 2018 в 8:47 PDT

Однако ни на фото, ни на видео не видно избранника Бузовой. Многие подписчики восприняли эту новость, как шутку, и очередной пиар-ход певицы.

"Я смотрела "Дом-2", она просто так оделась", "Все это пиар", "Так мы и поверили. Хр*новая актриса", "Ой, ну актриса", - писали юзеры.

Однако на своей странице в Instagram звезда реалити-шоу "Дом-2" Роман Гриценко опубликовал кадры, на которых запечатлен с облаченной в свадебное платье Ольгой Бузовой.

Однако, судя по подписи к кадрам, свадьба явно не состоялась.

"А счастье было так близко...Сон, так и не ставший реальностью...", - подписал серию фото Гриценко.

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