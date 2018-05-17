Вышел русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: начало" с Тэроном Эджертоном

17 мая 2018, 14:26

Премьера фильма ожидается в конце ноября 2018 года.

  • Вышел русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: начало" с Тэроном Эджертоном Скрин с YouTube
  • Напоминает "Игру престолов", неправда ли? (см. след. слайд). Скрин с YouTube
  • Вышел русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: начало" с Тэроном Эджертоном Скрин с YouTube
  • Вышел русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: начало" с Тэроном Эджертоном Скрин с YouTube

В сети появился русскоязычный трейлер экшена "Робин Гуд: Начало" с Тэроном Эджертоном в главной роли.

Премьера фильма ожидается в конце ноября 2018 года.

Помимо Эджертона (известного по фильмам о "Кингсмен") в ролях значатся Ив Хьюсон и Джейми Дорнан –сыграли Деву Мэриан и ее мужа, а посоместительству еще и одного из участников шайки Веселых Разбойников Уилла Скарлета. Роль главного злодея ‒ шерифа Ноттингема – досталась Бену Мендельсону.

Также в фильме задействованы такие актеры, как Пол Андерсон (Гай Гисборн), Тим Минчин (монах Тук), Иэн Пек, Бьорн Бенгтссон, Джош Хердман, Юн Лай и Нассер Мемарциа.

"Робин Гуд: Начало" называют аналогом трилогии о Темном Рыцаре Кристофера Нолана. Другими словами, этот фильм представляет новый взгляд на историю легендарного средневекового вора.

По сюжету, вернувшийся из Крестовых походов Робин Гуд (Эджертон) обнаруживает, что в его родном Шервудском лесу царят коррупция и порок. Собрав банду из преступников и негодяев, Робин решает собственноручно исправить положение, не забывая также и о безудержном веселье.

Автором сценария выступил Джоби Хэролд, уже отличившийся работой над "Мечом короля Артура" Гая Ричи. В качестве одного из продюсеров значится Леонардо ДиКаприо.

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