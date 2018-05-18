Григорий Лепс сломал ребра и попал в клинику — СМИ

Певец мог получить травмы при падении, отметили журналисты.
Российский певец Григорий Лепс, по предварительным сведениям, сломал ребра и попал в одну из клиник столицы РФ Москвы.
Исполнитель мог получить травмы при падении, сообщает российский "Пятый канал".
"По предварительным данным, Лепс госпитализирован в одну из столичных клиник со множественными переломами ребер", — отметило издание.
Ранее Григорий Лепс рассказывал в интервью, что зачастую употребляет алкоголь в одиночестве — "сел, выпил и попер, раньше водку любил, потом перешел на вино красное, виски".