София Ротару поделилась селфи с сыном

Украинская певица София Ротару выложила в Сеть селфи, на котором она запечатлена со своим сыном — музыкальным продюсером Русланом Евдокименко, в автомобиле.

Фото исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за два часа оно собрало более 4 тысяч лайков.

"И снова в путь...", — подписала снимок артистка.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Очень красивая!!! Берем пример!)))", — отметила svetlana.peters. "Я с детства Ваша поклонница, Вы мой кумир", — написала baltavera. "Наша любимица", — поделилась nagima_dariya.

Ранее СМИ узнали, что София Ротару вместе со своей сестрой Аурикой больше месяца нежились на Мальдивах в дорогостоящем отеле премиум-класса Shangri-La's Villingili Resort & Spa, стоимость такого длительного отпуска превышает миллион гривень.