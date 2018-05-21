В России экстренно госпитализировали известного актера

Российский актер театра и кино, телеведущий, режиссер и сценарист Андрей Харитонов в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован в Москве.

По информации РЕН ТВ, 58-летнему артисту в срочном порядке была проведена операция. Причина госпитализации неизвестна.

Андрей Харитонов родился в Киеве, отучился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. Известность ему принесла роль Овода в одноименном фильме.

За годы творческой карьеры Харитонов сыграл около 40 ролей, среди которых главные роли в фильмах "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Человек-невидимка", "Тайна "Черных дроздов"", "Вольный ветер", "Жизнь Клима Самгина" и другие.

Ранее в Грузии скончался актер из "Приключений Буратино" и "Блондинки за углом".