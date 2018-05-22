"Шикардос!". Надя Дорофеева покрасовалась в коротком платье с глубоким вырезом, фото

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в коротком платье с глубоким вырезом.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, менее чем за сутки он собрал свыше 113 тысяч лайков.

На фото артистка позирует сидя в черном платье с белыми рукавами. Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Шикардос!", — написала mariambabayan6675. "Бомба", — считает venge1480. "Идеальная", — отметила saskakon.

Напомним, в начале мая Надя Дорофеева поделилась в соцсети, что имеет проблему с голосом — "жуткое несмыкание связок". Певица писала, что осталась один на один со своими мыслями, которые в основном грустные.