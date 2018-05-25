"Горячая штучка": Тина Кароль покорила поклонников дерзким образом

Известная украинская певица Тина Кароль взбудоражила фантазию поклонников, представ в дерзком образе стильной гонщицы.

На снимке страницы звезды в Instagram появилось фото авторства известного стритстайл фотографа Евгения Коваленко. Для фотосессии певица выбрала топ от ультрамодного бренда OFF-WHITE, юбку Esteban Cortaza, и сумочку Givency.

Поклонники расхвалили новый образ певицы отметив, что она выглядит очень горячо.

"Я звоню в полицию. Это незаконно быть такой красивой", - пошутила _nata_dm. "Вааау, я забыла как дышать. Женщина-огонь", - написала podlegaeva.k.081. "Горячая и шикарная штучка", - отметила tina_karol_rose.

Ранее Тина Кароль без макияжа восхитила поклонников своей красотой.