"Как две капли!". Вера Брежнева поделилась архивным фото с младшей дочерью

Известная украинская певица Вера Брежнева выложила в Сеть архивную фотографию, на которой она запечатлена со своей младшей дочерью — Сарой Киперман (девочке уже восемь лет).

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 225 тысяч лайков.

"Вот с таким настроением встречаем день… чего и вам желаем", — подписала фото артистка.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Как две капли!", — написала valycha1963. "Девчонки-красотки!!!", — отметила alena_a58. "Лучезарная девочка)", — считает ekkolad.

Ранее Вера Брежнева опубликовала в соцсети снимки, сделанные для российского глянцевого журнала Glamour, на которых она запечатлена в ярком прозрачном наряде. Посмотреть фото можно здесь.